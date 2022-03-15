Полицейские задержали казанца, расплатившегося с таксистом фальшивой купюрой

Оперативники УЭБ и ПК МВД по РТ вместе с сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Казани задержали 19-летнего жителя столицы, который расплатился с таксистом фальшивой пятитысячной купюрой. Во время личного досмотра у него обнаружили еще три купюры номиналом в пять тысяч рублей.

Дальнейшая экспертиза подтвердила, что изъятые деньги являются поддельными. Было возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт поддельных денег». Максимальное возможное наказание по этой статье – срок до восьми лет. Молодой человек находится под подпиской о невыезде, как сообщили в пресс-службе МВД по РТ.