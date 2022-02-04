Полицейские задержали казанца, напавшего на пассажира такси с газовым баллончиком

Инцидент произошел ночью 2 февраля на улице Гладилова в Казани. Водитель BMW подошел к такси и распылил аэрозоль в глаза сидящему в машине пассажиру. После этого злоумышленник сел в свой автомобиль и уехал с места происшествия.

Таксист вызвал скорую и полицию. 27-летний пострадавший пассажир получил ожог роговиц обоих глаз.

В скором времени сотрудники полиции нашли 26-летнего напавшего мужчину, его задержали и доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.