Полицейские задержали казанца, который хотел сделать закладку с метадоном у жилого дома

Во вторник, 14 июня, полицейские Казани задержали 38-летнего мужчину в поселке Нагорный, который до этого на соседней улице сбросил во дворе жилого дома сверток с метадоном общей массой 98,5 грамма. Мужчина пытался сделать закладку.

Фото: УМВД России по Казани

На него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Свою вину он признал, ранее мужчина уже был судим. Сейчас задержанный находится под стражей, расследование дела продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.