Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Полицейские задержали казанца, который украл сумку с деньгами у девушки во время свидания
По подозрению в краже женской сумки полицейскими задержан 31-летний местный житель. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД Казани.
Установлено, что мужчина познакомился на улице с девушкой. Посидев в кафе, они направились в сторону дома новой знакомой. Злоумышленник выбрал удобный момент и похитил женскую сумочку с имуществом. Кражу девушка обнаружила только дома и сразу обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 6500 рублей.
Позднее мужчину задержали на «Жилплощадке». Он полностью признал свою вину. На момент задержания казанец уже успел потратить денежные средства, а мобильный телефон и сумочку выбросил.
В настоящее время ранее судимый подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа