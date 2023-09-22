Полицейские задержали казанца, который украл сумку с деньгами у девушки во время свидания

По подозрению в краже женской сумки полицейскими задержан 31-летний местный житель. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД Казани.

Установлено, что мужчина познакомился на улице с девушкой. Посидев в кафе, они направились в сторону дома новой знакомой. Злоумышленник выбрал удобный момент и похитил женскую сумочку с имуществом. Кражу девушка обнаружила только дома и сразу обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 6500 рублей.

Позднее мужчину задержали на «Жилплощадке». Он полностью признал свою вину. На момент задержания казанец уже успел потратить денежные средства, а мобильный телефон и сумочку выбросил.

В настоящее время ранее судимый подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.