Полицейские задержали казанца, который украл из машины курьера смартфон

В Казани полицейские из «Азино-2» задержали 46-летнего местного жителя по подозрению в краже, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

В конце января в полицию обратился мужчина, который рассказал, что вечером привез заказ на проспект Победы, отлучился буквально на пару минут, оставив в авто смартфон, и не обнаружил его по возвращении.

Сумму ущерба курьер оценил в 8 тысяч рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Оперативникам удалось быстро установить личность подозреваемого. Злоумышленника задержали в Приволжском районе, после чего доставили в отдел полиции.

На допросе он признался, что заметил, что машина была не заперта, убедился в отсутствии свидетелей и украл из салона смартфон, а после продал его случайному прохожему.

Полицейские установили, что задержанный нигде не работает и был ранее судим за совершение имущественных преступлений.

В данный момент он находится под стражей.