Полицейские задержали казанца, который у себя в теплице выращивал коноплю

Сотрудники полиции задержали 45-летнего казанца на улице Кирпичникова – у него нашли марихуану массой 0,6 грамма. Еще 26 граммов наркотика нашли по месту его прописки.

Затем обыски продолжились по месту его фактического проживания: здесь оперативники обнаружили оборудованную теплицу для выращивания конопли, весы и предметы, чтобы упаковывать психотропное вещество.

Всего в жилище казанца нашли 22 высушенных куста конопли массой более 4,6 килограмма, пакет с высушенными частями растения массой 665 граммов, а также марихуану общей массой более полутора килограмма.

Свою вину мужчина признал и рассказал, что выращивал наркотик для себя и на продажу друзьям. Возбуждены уголовные дела по статьям за попытку сбыта наркотиков и незаконное выращивание наркотических растений.

Также его привлекли к административной ответственности за незаконный оборот и употребление наркотиков. За это суд арестовал его на 10 суток и оштрафовал на четыре тысячи рублей. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД России по Казани.