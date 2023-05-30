Полицейские задержали казанца, который расплатился в такси липовым «скриншотом» перевода

Полицейские Казани задержали 20-летнего казанца, который расплатился в такси «скриншотом» с якобы денежным переводом. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как удалось выяснить сотрудникам полиции, молодой человек расплатился за заказ такси снимком экрана с якобы денежным переводом и вышел из автомобиля. Обнаружив, что деньги на карту не поступили, водитель такси обратился с заявлением в полицию. Материальный ущерб заявитель оценил в 5 тыс. рублей.

Задержанный 20-летний молодой человек сознался в содеянном и обязался возместить причиненный материальный ущерб. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.