Полицейские задержали казанца, который наладил производство паленого алкоголя в гараже

В Казани полицейские выяснили, что 55-летний местный жители наладил производство и продаже паленого алкоголя.

Как стало известно «Татар-информу», мини-завод по производству и розливу алкоголя он организовал в одном из гаражей в Приволжском районе Казани. К слову, лицензии на изготовления у него не было.

Из гаража у казанца было изъято более 1,5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, разлитой в пятилитровые бутылки. В автомобиле были найдены еще 40 штук бутылей по 5 литров.

Вся продукция направлена на экспертизу.

