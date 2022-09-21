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Ру Тат
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Происшествия
21 сентября 2022  11:49
Полина Шевчук

Полицейские задержали казанца, который наладил производство паленого алкоголя в гараже

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В Казани полицейские выяснили, что 55-летний местный жители наладил производство и продаже паленого алкоголя.

Как стало известно «Татар-информу», мини-завод по производству и розливу алкоголя он организовал в одном из гаражей в Приволжском районе Казани. К слову, лицензии на изготовления у него не было.

Из гаража у казанца было изъято более 1,5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, разлитой в пятилитровые бутылки. В автомобиле были найдены еще 40 штук бутылей по 5 литров. 

Вся продукция направлена на экспертизу.
 

#паленый алкоголь
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