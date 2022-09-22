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Ру Тат
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Происшествия
22 сентября 2022  12:45
Дмитрий Шатров

Полицейские задержали казанца, который изготавливал на продажу паленый алкоголь

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В Казани сотрудники полиции с коллегами из Госалкогольинспекции задержали 47-летнего казанца, который наладил производство паленого алкоголя.

Как стало известно «Татар-информу», в гаражных боксах мужчина организовал производство, хранение и оптовую продажу фальсифицированной алкогольной продукции. Спирт он приобретал в Великом Новгороде. Стоит отметить, что на продукцию у мужчины не было лицензии.

Из гаража у казанца сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Казани было изъято около 1,5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, разлитой в канистры. Вся продукция направлена на экспертизу.


 

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