Полицейские задержали казанца, который изготавливал на продажу паленый алкоголь

В Казани сотрудники полиции с коллегами из Госалкогольинспекции задержали 47-летнего казанца, который наладил производство паленого алкоголя.

Как стало известно «Татар-информу», в гаражных боксах мужчина организовал производство, хранение и оптовую продажу фальсифицированной алкогольной продукции. Спирт он приобретал в Великом Новгороде. Стоит отметить, что на продукцию у мужчины не было лицензии.

Из гаража у казанца сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Казани было изъято около 1,5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, разлитой в канистры. Вся продукция направлена на экспертизу.



