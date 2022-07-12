Полицейские задержали казанца, который, будучи пьяным, угнал автомобиль

В полицию обратился 42-летний житель Высокогорского района РТ: он сообщил, что у него угнали автомобиль. Днём ранее он подъехал на своей машине к одному из домов на проспекте Ибрагимова, оставил около него авто, а когда вернулся, увидел, что его на парковке нет.

Вскоре полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 44-летний казанец. Он признался, что в тот день он заметил, что у автомобиля приоткрыты окна и ключи остались на замке зажигания. Воспользовавшись этим, он открыл машину и уехал, но уже через некоторое время оставил ее на парковке одного из ТЦ, потому что был пьян.

На него возбудили уголовное дело за угон авто без цели хищения. Расследование дела продолжается, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.