news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 18 сентября 2024 12:12

Полицейские задержали казанца, избившего жену во дворе на Павлюхина

Скопировать ссылку

28-летний житель Казани избил 24-летнюю супругу во дворе одного из домов на Павлюхина. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Как выяснилось, пара приехала в гости к родителям жены. Изрядно выпив, они поссорились, после чего мужчина избил жену. В руке он держал пневматический пистолет.

Мужчину задержали полицейские, пистолет изъяли, его супругу увезла скорая.

#павлюхина #драка
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100