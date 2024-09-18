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Полицейские задержали казанца, избившего жену во дворе на Павлюхина
28-летний житель Казани избил 24-летнюю супругу во дворе одного из домов на Павлюхина. Видео инцидента появилось в соцсетях.
Как выяснилось, пара приехала в гости к родителям жены. Изрядно выпив, они поссорились, после чего мужчина избил жену. В руке он держал пневматический пистолет.
Мужчину задержали полицейские, пистолет изъяли, его супругу увезла скорая.
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