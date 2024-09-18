Полицейские задержали казанца, избившего жену во дворе на Павлюхина

28-летний житель Казани избил 24-летнюю супругу во дворе одного из домов на Павлюхина. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Как выяснилось, пара приехала в гости к родителям жены. Изрядно выпив, они поссорились, после чего мужчина избил жену. В руке он держал пневматический пистолет.

Мужчину задержали полицейские, пистолет изъяли, его супругу увезла скорая.