Полицейские задержали иностранца, который забил насмерть пожилую женщину в Казани

Утром 24 сентября очевидцы сообщили в полицию о том, что обнаружили тело пожилой женщина на улице Батыршина. На место сразу же выехали стражи порядка. Они нашли на теле погибшей следы побоев.

Полицейские изучили записи с камер уличного видеонаблюдения и вышли на след подозреваемого. В скором времени оперативники задержали 32-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик. На него возбудили уголовное дело за убийство. Сейчас сотрудники полиции выясняют мотивы совершенного им преступления, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как стало известно «Татар-информу», подозреваемый приехал в Россию из Киргизии в августе этого года. У пожилой женщины обнаружили серьезную травму головы и переломы ребер. Обратно в Киргизию подозреваемый должен был уехать в ноябре.