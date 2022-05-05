Полицейские задержали двух татарстанцев, которые незаконно ловили карасей

В Актанышском районе Татарстана сотрудник районного направления ЭБ и ПК ОМВД России поймал местного жителя, который незаконно ловил рыбу с помощью сети. У него изъяли лодку, рыболовную сеть и несколько единиц карася, леща и плотвы.

Фото: МВД по РТ

Аналогичный случай произошел в Апастовском районе, где правоохранители задержали на Свияге мужчину, незаконно ловившего на снасти. Он уже успел поймать несколько рыб белоглазки, карася, густеры и плотвы.

Фото: МВД по РТ

Все изъятые рыбы направляются на экспертизу в Госкомитет РТ по биоресурсам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.