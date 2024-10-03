Полицейские задержали двух подруг на иномарке, у которых нашли 65 свертков с синтетикой

В Казани полицейские задержали двух девушек с крупной партией синтетических наркотиков.

О том, что две 24-летние девушки разносят закладки по Казани, стало известно полицейским. Их поймали с поличным, при них нашли 55 свертков с наркотиками, 30 из которых находились в салоне их иномарки.

Полицейские провели обыск в квартирах задержанных и нашли еще 10 свертков с синтетическими наркотиками массой более 7 граммов. Всего стражи порядка изъяли более 150 граммов различных наркотиков, среди которых: эфедрон и PVP.

На девушек заведено уголовное дело. Одну из них отправили под домашний арест, а другая, по решению суда, заключена под стражу.