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Полицейские задержали двух подруг на иномарке, у которых нашли 65 свертков с синтетикой
В Казани полицейские задержали двух девушек с крупной партией синтетических наркотиков.
О том, что две 24-летние девушки разносят закладки по Казани, стало известно полицейским. Их поймали с поличным, при них нашли 55 свертков с наркотиками, 30 из которых находились в салоне их иномарки.
Полицейские провели обыск в квартирах задержанных и нашли еще 10 свертков с синтетическими наркотиками массой более 7 граммов. Всего стражи порядка изъяли более 150 граммов различных наркотиков, среди которых: эфедрон и PVP.
На девушек заведено уголовное дело. Одну из них отправили под домашний арест, а другая, по решению суда, заключена под стражу.
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