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Происшествия
11 февраля 2022  12:59
Полина Шевчук

Полицейские задержали двоих казанцев, пытавшихся продать незарегистрированные лекарства

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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выяснили, что двое жителей Казан продают лекарства, которые не зарегистрированы на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

 

Фото: © МВД по РТ

Стоит отметить, что данные лекарственные средства не прошли необходимые процедуры сертификации и регистрации. Оперативниками было изъято 261 упаковка лекарственных препаратов, предназначенных для лечения вирусного гепатита С.

 

Фото: © МВД по РТ

Лекарства направлены на исследование, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
 

 

Фото: © МВД по РТ

 

#лекарства #МВД по РТ
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