Полицейские задержали двоих казанцев, пытавшихся продать незарегистрированные лекарства

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ выяснили, что двое жителей Казан продают лекарства, которые не зарегистрированы на территории РФ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Фото: © МВД по РТ

Стоит отметить, что данные лекарственные средства не прошли необходимые процедуры сертификации и регистрации. Оперативниками было изъято 261 упаковка лекарственных препаратов, предназначенных для лечения вирусного гепатита С.

Фото: © МВД по РТ

Лекарства направлены на исследование, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

