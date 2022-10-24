Полицейские задержали двоих казанцев, которые угнали автомобиль

16 октября в полицию обратился 42-летний казанец: он рассказал, что его машину угнали. Приехав домой, он припарковал машину во дворе, а утром она пропала.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых и задержали их на одной из улиц города. Ими оказались двое молодых людей 24 и 30 лет. На допросе они рассказали, что преступление совершили спонтанно.

Фото: УМВД России по Казани

На них возбудили уголовное дело за угон авто без цели хищения. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Автомобиль вернули хозяину, расследование дела продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Полицейские предупреждают: никогда не оставляйте ключи в зажигании авто, даже на время коротких стоянок, а также не оставляйте окна и двери машины открытыми. Не оставляйте в салоне авто документы. Также рекомендуется установить в автомобиле противоугонное устройство.