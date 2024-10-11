Полицейские задержали двоих челнинцев за пьяную драку со стрельбой у магазина

В Набережных Челнах полицейские задержали двоих мужчин 34 и 36 лет, которые устроили пьяную драку со стрельбой у продуктового магазина.



Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, в полицию поступило сообщение о драке с возможным применением травматического оружия.



Полицейские выяснили, что драка возникла из-за ссоры. У одного из мужчин изъяли охолощенный пистолет иностранного производства.



За стрельбу в неотведенных местах на 34-летнего мужчину составили административный протокол. На обоих челнинцев возбудили дело по статье «Мелкое хулиганство».