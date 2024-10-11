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Происшествия 11 октября 2024 18:44

Полицейские задержали двоих челнинцев за пьяную драку со стрельбой у магазина

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В Набережных Челнах полицейские задержали двоих мужчин 34 и 36 лет, которые устроили пьяную драку со стрельбой у продуктового магазина.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, в полицию поступило сообщение о драке с возможным применением травматического оружия.

Полицейские выяснили, что драка возникла из-за ссоры. У одного из мужчин изъяли охолощенный пистолет иностранного производства.

За стрельбу в неотведенных местах на 34-летнего мужчину составили административный протокол. На обоих челнинцев возбудили дело по статье «Мелкое хулиганство».

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