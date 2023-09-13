Полицейские задержали девушку-курьера мошенников, которые обманывали пожилых татарстанцев

В Казани задержана девушка-курьер, которая обманом забрала у пенсионерок более 200 тысяч рублей и передала мошенникам. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как выяснилось, аферисты работали по стандартной схеме. Одно из преступлений было совершено в отношении 87-летней пенсионерки в конце августа. Женщине позвонили и сообщили о том, что ее родственница стала виновницей ДТП. Для решения вопроса ее попросили приготовить деньги. Позднее к дому подъехала девушка-курьер, которая забрала деньги. Аналогичным образом были обмануты еще две пенсионерки. Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 200 тысяч рублей.

Позднее оперативникам удалось задержать курьера в Приволжском районе. Свою вину 22-летняя девушка признала полностью и рассказала, что в качестве вознаграждения за проделанную «работу» она забирала себе небольшой процент от полученной суммы.

В настоящее время полицейскими проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».