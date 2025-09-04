news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 4 сентября 2025 12:35

Полицейские задержали чистопольца, который пытался провезти наркотики в салоне авто

Читайте нас в
Телеграм

В Чистополе сотрудники наркоконтроля остановили иномарку и во время осмотра салона нашли сверток с неизвестным веществом.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, он принадлежал 38-летнему чистопольцу.

После экспертизы выяснилось, что изъятое вещество является наркотиком весом 1,87 грамма. Ранее задержанный уже был судим за подобные преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. .

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов: Символично, что КазНЦ РАН отмечает юбилей в Год защитника Отечества

Минниханов: Символично, что КазНЦ РАН отмечает юбилей в Год защитника Отечества

3 сентября 2025
Театр «Созвездие-Йолдызлык» отправляется в районы Татарстана с проектом «Дороги Победы»

Театр «Созвездие-Йолдызлык» отправляется в районы Татарстана с проектом «Дороги Победы»

3 сентября 2025