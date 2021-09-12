Полицейские задержали четверых участников массовой драки у кафе в Елабуге
В полицию поступило сообщение, что возле одного из кафе в Елабуге произошла массовая драка.
Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, на месте стражи порядка не застали участников потасовки, однако обнаружили машину, у которой были разбиты стекла, а внутри лежала арматура.
Полицейским удалось установить двоих потерпевших. Ими оказались жители ближнего зарубежья. Оба были доставлены с травмами в больницу. Там они сообщили, что у кафе произошла драка. Молодые люди что-то не поделили с одним из посетителей бара. Во время разборок приехали еще 10 человек и избили иностранцев.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Четверо участников конфликта установлены и задержаны. Поиски остальных ведутся.