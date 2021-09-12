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Ру Тат
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12 сентября 2021  18:28
Полина Шевчук

Полицейские задержали четверых участников массовой драки у кафе в Елабуге

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В полицию поступило сообщение, что возле одного из кафе в Елабуге произошла массовая драка.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, на месте стражи порядка не застали участников потасовки, однако обнаружили машину, у которой были разбиты стекла, а внутри лежала арматура. 

Полицейским удалось установить двоих потерпевших. Ими оказались жители ближнего зарубежья. Оба были доставлены с травмами в больницу. Там они сообщили, что у кафе произошла драка. Молодые люди что-то не поделили с одним из посетителей бара. Во время разборок приехали еще 10 человек и избили иностранцев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Четверо участников конфликта установлены и задержаны. Поиски остальных ведутся.

#МВД РТ #массовая драка
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