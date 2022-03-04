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Ру Тат
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Происшествия
4 марта 2022  12:41
Павел Климчак

Полицейские задержали челябинца, продавшего татарстанцу 212 литров поддельного алкоголя

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Оперативники ОЭБ и ПК УМВД России по Нижнекамскому району установили, что с ноября 2020 года по июнь 2021 года житель Челябинска продавал нижнекамцу алкоголь с признаками подделки: виски известных брендов и 300 железных банок водки.

Общий объем изъятого спиртного составил более 212 литров. Кроме того, дома у челябинца полицейские нашли еще немаркированного алкоголя на сумму более миллиона рублей, которую он в дальнейшем хотел продать.

Уголовное дело, возбужденное на обвиняемого, направлено в суд. В данный момент сотрудники полиции устанавливают все каналы поставки подозреваемого и прочие возможные эпизоды продажи фальшивого алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

#поддельный алкоголь
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