Полицейские задержали челнинку с сотней пакетов синтетики

41-летнюю жительницу Набережных Челнов задержали по подозрению в причастности к незаконному обороту в крупном размере. Об этом сообщает МВД по РТ. Полицейские обнаружили в сумке у женщины около сотни свертков с наркотическим средством PVP общей массой 46,46 грамма, говорится в сообщении. Кроме того, в ее квартире был найден сверток с кокаином весом в 2,15 гр.

По версии правоохранителей, челнинка целенаправленно связалась с наркодельцом. Куратор поручил ей закупить фасовочные пакеты, изоленту и весы, после чего она забрала в условленном месте груз с запрещенными веществами. Затем злоумышленница приступила к фасовке наркотиков, распределяя дозы чайной ложкой, а затем размещала закладки в жилых кварталах города.

По данному факту заведено уголовное дело, задержанная арестована. Расследование продолжается.