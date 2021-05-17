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Ру Тат
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17 мая 2021  12:09
Павел Климчак

Полицейские задержали челнинцев, незаконно обналичивающих деньги

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Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ с дисклокацией в Набережных Челнах вместе с оперативниками ФСБ РТ задержали несколько человек, которые занимались незаконным обналичиванием денег. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Полицейские установили, что злоумышленники без специальной лицензии на проведение банковских операций вели банковские счета, переводили деньги по поручению юрлиц, а также осуществляли инкассацию, получая вознаграждение в виде определенного процента от каждой операции. Таким образом они заработали более 53 млн рублей.

Во время обысков оперативники обнаружили 19 мобильных телефонов, системный блок, три ноутбука, бухгалтерскую документацию, банковские карты, а также ключи от системы «Банк Клиент».

По данному факту завели уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Максимальное возможное наказание по этой статье – лишение свободы до семи лет.

незаконное обналичивание денег незаконная банковская деятельность
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