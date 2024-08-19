Полицейские задержали челнинца, который похитил деньги с помощью украденного телефона

Челнинские полицейские задержали подозреваемого в серии преступлений. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по РТ.

Первый случай произошел еще 7 августа. Мужчина украл у 47-летнего слесаря телефон и с помощью мобильного банка снял с его счета 258 тыс. руб. Позже он попросил у прохожего телефон якобы для звонка и убежал. Третий инцидент произошел, когда челнинец силой отобрал телефон у девушки после совместного распития алкоголя. Все потерпевшие обратились в полицию.

Позднее правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Им оказался 21-летний безработный местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. В настоящее время подозреваемый арестован, находится в изоляторе временного задержания.

По факту хищения денег со счета возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Со слов подозреваемого, почти 300 тысяч рублей он потратил на свои нужды. Решается вопрос возбуждения уголовных дел и по другим преступлениям.