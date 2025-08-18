Полицейские задержали бугульминца, в сумке которого лежало полкило марихуаны

Фото: МВД по РТ

Полицейские в Бугульме задержали 37-летнего местного жителя, у которого изъяли полкилограмма марихуаны.

Мужчину остановили возле дома на улице Ленина – при виде полиции он попытался выбросить спортивную сумку.

Мужчина рассказал, что собрал траву на заброшенном участке в селе Малая Бугульма для себя. Однако экспертиза подтвердила, что изъятое вещество – марихуана весом 503 грамма.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, возбуждено уголовное дело по статье за незаконный оборот наркотиков. Мужчину отпустили под подписку о невыезде, а наркотики уничтожат по решению суда.