Полицейские задержали бугульминца, в сумке которого лежало полкило марихуаны
Полицейские в Бугульме задержали 37-летнего местного жителя, у которого изъяли полкилограмма марихуаны.
Мужчину остановили возле дома на улице Ленина – при виде полиции он попытался выбросить спортивную сумку.
Мужчина рассказал, что собрал траву на заброшенном участке в селе Малая Бугульма для себя. Однако экспертиза подтвердила, что изъятое вещество – марихуана весом 503 грамма.
Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, возбуждено уголовное дело по статье за незаконный оборот наркотиков. Мужчину отпустили под подписку о невыезде, а наркотики уничтожат по решению суда.