Полицейские задержали браконьера на реке Шешме в РТ, который поймал 95 форелей

Сотрудники полиции задержали жителя Лениногорского района, который незаконно ловил рыбу на реке Шешма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

В республике проводится мероприятие «Нерест», цель которого заключается в пресечении незаконной ловли рыбы и прочих водных биоресурсов. С 25 апреля по 5 июня было изъято почти 9 тысяч незаконно выловленной рыбы.

В частности в Лениногорском районе на реке Шешма местный житель на электроудочку поймал 95 форели. Стоит отметить, что эта река является памятником природы регионального значения.

Еще один случай произошел в Спасском районе, где мужчина на берегу Волги при помощи лодки ПВХ и рыболовной сети вылавливал рыбу.

По всем случаям возбуждены уголовные дела за незаконный вылов рыбы. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до двух лет.