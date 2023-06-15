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Новости Татарстана и Казани
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Полицейские задержали мужчину, который вымогал деньги у казанцев, угрожая убийством
В Казани задержали 24-летнего местного жителя, который вымогал деньги у жителей города. Об том сообщили в пресс-службе УМВД Казани.
В отделение полиции обратился житель Казани, который рассказал о том, что на протяжении трех месяцев неизвестный мужчина, угрожая применением насилия, требовал у него денежные средства. В результате противоправных действий мужчина лишился 450 тысяч рублей.
В настоящее время с аналогичными заявлениями обратились еще четверо жителей Казани.
Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался 24-летний ранее судимый житель Казани. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о вымогательстве. В настоящее время мужчину заключили под стражу.
Всех, кто пострадал от вымогательства подозреваемого, полицейские просят сообщить по телефонам Дежурной части УМВД Казани 291 48 21 или 02.
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