Полицейские задержали мужчину, который вымогал деньги у казанцев, угрожая убийством

В Казани задержали 24-летнего местного жителя, который вымогал деньги у жителей города. Об том сообщили в пресс-службе УМВД Казани.

Фото: Пресс-служба МВД России по РТ

В отделение полиции обратился житель Казани, который рассказал о том, что на протяжении трех месяцев неизвестный мужчина, угрожая применением насилия, требовал у него денежные средства. В результате противоправных действий мужчина лишился 450 тысяч рублей.

В настоящее время с аналогичными заявлениями обратились еще четверо жителей Казани.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался 24-летний ранее судимый житель Казани. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о вымогательстве. В настоящее время мужчину заключили под стражу.

Всех, кто пострадал от вымогательства подозреваемого, полицейские просят сообщить по телефонам Дежурной части УМВД Казани 291 48 21 или 02.