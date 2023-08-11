Полицейские задержали 14-летнего курьера, которая обманула пожилую бугульминку

В Бугульме задержали 14-летнюю девушку, которая работала курьером мошенников и обманула 68-летнюю местную жительницу. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

Как установили полицейские, неизвестная позвонила женщине и представилась племянницей. Женский голос сообщил, что родственница попала в ДТП и в отношении нее могут возбудить уголовное дело. После этого трубку передали якобы следователю, который сообщил: чтобы избежать наказания, необходимо передать деньги курьеру. Пожилая женщина согласилась и передала курьеру 220 тысяч рублей.

После этого она созвонилась с племянницей и поняла, что попала на уловку мошенников.

Правоохранителям удалось задержать курьера, ей оказалась 14-летняя местная жительница. Она сообщила, что в одном из мессенджеров познакомилась с молодым человеком, который предложил легкий заработок. Девушка должна была ездить по адресам, забирать деньги и переводить их на счета мошенников.

В настоящее время полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».