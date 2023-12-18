Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Полицейские выясняют детали драки в Казани из-за замечания на парковке
В Казани сотрудники полиции устанавливают обстоятельства потасовки, произошедшей во дворе жилого дома на Дубравной. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
Сообщение о конфликте появилось накануне в местных Telegram-каналах. Автор публикации указал, что один из жильцов дома частенько ставил свой автомобиль не по правилам парковки. Когда ему в очередной раз сделали замечание, мужчина разозлился и вызвал своих товарищей.
Прибывшие на место полицейские пресекли конфликт и доставили в отдел шестерых участников для разбирательств. Со слов одного из доставленных 43-летнего местного жителя, он сделал замечание водителю, который неправильно припарковал автомобиль. В результате между мужчинами возник конфликт, переросший в потасовку.
В отношении четверых активных участников конфликта составлены административные материалы по статье «Мелкое хулиганство», проводится проверка.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников