Полицейские выясняют детали драки в Казани из-за замечания на парковке

В Казани сотрудники полиции устанавливают обстоятельства потасовки, произошедшей во дворе жилого дома на Дубравной. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Сообщение о конфликте появилось накануне в местных Telegram-каналах. Автор публикации указал, что один из жильцов дома частенько ставил свой автомобиль не по правилам парковки. Когда ему в очередной раз сделали замечание, мужчина разозлился и вызвал своих товарищей.

Прибывшие на место полицейские пресекли конфликт и доставили в отдел шестерых участников для разбирательств. Со слов одного из доставленных 43-летнего местного жителя, он сделал замечание водителю, который неправильно припарковал автомобиль. В результате между мужчинами возник конфликт, переросший в потасовку.

В отношении четверых активных участников конфликта составлены административные материалы по статье «Мелкое хулиганство», проводится проверка.