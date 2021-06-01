Полицейские вручили подарки воспитанникам подшефного детдома в Чистополе

Сегодня сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ посетили с подарками подшефный детский дом в Чистополе. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по РТ.

Стражи порядка подарили детям творческие наборы, канцелярские товары, сладости, хозяйственные и гигиенические принадлежности, различный спортинвентарь, а трем именниникам вручили сотовый телефон и спортивные костюмы.

Кроме того, полицейские пообщались с ребятами и педагогами, посмотрели условия проживания воспитанников, поинтересовались проблемами детского дома.

МВД Татарстана шефствует над Чистопольским детдомом с 2010 года. С тех пор в течение года каждое подразделение министерства посещает это учреждение. Каждый раз сотрудники полиции стараются максимально обеспечить детей всем необходимым.

Сейчас в детском доме воспитываются 29 детей, самым младшим из них по 5 лет. Дети разделены не по группам, а по так называемым квартирам, в четырех таких квартирах живут родные братья и сестры. Таким образом педагоги стараются создать для них ощущение семьи и чувство сплоченности.