Полицейские возбудили дело после убийства собаки в Бавлах

В Бавлинском районе возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Выяснилось, что в полицию обратились неравнодушные жители района. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что неизвестные, находясь в селе Поповка, жестоко убили собаку.

По данному факту была назначена судебно-ветеринарная экспертиза, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными группой лиц в присутствии малолетнего».