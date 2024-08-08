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Происшествия 8 августа 2024 19:51

Полицейские возбудили дело после убийства собаки в Бавлах

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В Бавлинском районе возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Выяснилось, что в полицию обратились неравнодушные жители района. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что неизвестные, находясь в селе Поповка, жестоко убили собаку.

По данному факту была назначена судебно-ветеринарная экспертиза, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными группой лиц в присутствии малолетнего».

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