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Происшествия 18 марта 2025 12:23

Полицейские возбудили дело на казанца, застрелившего собаку

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В Казани в сентябре прошлого года мужчина застрелил собаку из огнестрельного оружия.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, мужчина с места происшествия скрылся.

На место выехали полицейские, которые оперативно задержали казанца. Им оказался 34-летний мужчина, который во всем признался. Пневматическое оружие у него изъяли и отправили на экспертизу.

По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело статье «Жестокое обращение с животными». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

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