Полицейские возбудили дело на казанца, застрелившего собаку

В Казани в сентябре прошлого года мужчина застрелил собаку из огнестрельного оружия.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, мужчина с места происшествия скрылся.

На место выехали полицейские, которые оперативно задержали казанца. Им оказался 34-летний мужчина, который во всем признался. Пневматическое оружие у него изъяли и отправили на экспертизу.

По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело статье «Жестокое обращение с животными». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.