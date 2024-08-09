Полицейские Владимира поймали татарстанца, оформившего микрозайм на другого человека

Во Владимире полицейские заподозрили в мошенничестве 17-летнего жителя Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские выяснили, что молодой человек, имея доступ к паспортным данным жителя Владимира, оформил на его имя микрозайм через интернет в размере 8 500 рублей. Полученные деньги он использовал по своему усмотрению.

Пострадавший же не сразу осознал, что стал жертвой мошенника, действующего удаленно. О том, что на его имя был оформлен кредит и накопился долг, мужчина узнал лишь после того, как ему начали поступать звонки от сотрудников финансовой компании.

Подозреваемому татарстанцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».