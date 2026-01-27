news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 27 января 2026 11:57

Полицейские вернули угнанный у казанца автомобиль, который он бросил открытым у дороги

Читайте нас в
Телеграм

В Казани полицейские вернули владельцу угнанный автомобиль. Как оказалось, мужчина оставил авто открытым в центре города, а вернувшись, не обнаружил его.

По информации МВД по РТ, произошло это в ночь на 26 января на Вишневского. Хозяин автомобиля припарковал свой Hyundai у дороги и отлучился, не заперев машину. Это привлекло внимание 25-летнего парня, который, вдруг, решил угнать автомобиль. Когда хозяин не обнаружил машину на оставленном месте, он обратился в полицию.

Оперативно угонщик был задержан. Возбуждено уголовное дело, свою вину преступник полностью признал, теперь он находится под подпиской о невыезде.

#полиция #Казань #угон
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Вкусы Татарстана в Дубае: что привезли на Gulfood в ОАЭ и что попробовал Минниханов

Вкусы Татарстана в Дубае: что привезли на Gulfood в ОАЭ и что попробовал Минниханов

26 января 2026
В Казани определили победительниц конкурса «Мисс Татарстан-2026»

В Казани определили победительниц конкурса «Мисс Татарстан-2026»

26 января 2026