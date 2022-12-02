Полицейские вернули глухонемым родителям мальчика, которого нашли возле магазина в Казани

Сегодня в чатах жителей Казани распространяли фотографию ребенка, которого нашли рядом с магазином на Карбышева. На фото был изображен ребенок в яркой куртке, теплых штанах и вязаной шапке. Казанцы писали, что он ничего не мог сообщить о себе: «Ребенок, к сожалению, не разговаривает: либо шок, либо проблема с речью».

Фото: Очевидцы

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани, сегодня днем, около половины третьего, в отдел полиции «Танкодром» поступило сообщение, что из одной из квартир дома по улице Латышских Стрелков пропал 6-летний мальчик.

Как выяснилось, ребенок надел первую попавшуюся куртку и вышел на улицу, не предупредив родителей. Позже именно его нашли рядом с продуктовым магазином на Карбышева.

Как сообщили агентству в пресс-службе УМВД России по Казани, ребенок не мог объяснить, где живет потому, что воспитывается в семье глухонемых.

«В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает. Семья выразила благодарность сотрудникам полиции, вернувшим ребенка домой», – рассказали агентству в казанской полиции.