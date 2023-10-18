Полицейские в РТ задержали курьера аферистов, забравшего у пенсионеров 300 тыс. рублей

В Татарстане полиция задержала двух курьеров, которые забирали деньги у обманутых аферистами пенсионеров, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Так, 74-летняя женщина из Елабуги отдала курьеру 135 тысяч рублей, чтобы помочь дочери избежать наказания за совершение ДТП. Пожилую женщину обманули мошенники, после чего прислали человека забрать деньги. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Такой же случай произошел с 71-летней пенсионеркой из Мамадыша. Она передала курьеру 150 тысяч рублей. В процессе розыска в Елабужском районе задержали 32-летнего челнинца, ранее судимого.

Как выяснилось, объявление о подработке он нашел в соцсети, забирал деньги и переводил их на указанные счета, а себе оставлял какой-то процент. Сейчас он находится под стражей.