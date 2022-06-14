Полицейские в РТ поймали жительницу Владимира, которая везла с собой почти 2 кг мефедрона

На посту полиции «Малиновка» в Татарстане автоинспекторы остановили для проверки документов машину, за рулем которой была 29-летняя жительница Владимирской области. В бардачке авто и в сумке у женщина обнаружили 15 свертков с мефедроном общей массой 1,7 килограмма.

Задержанная рассказала, что работает закладчиком наркотиков с начала года. Через мессенджер ей сообщают координаты спрятанных партий запрещенных веществ, после чего она их находила, расфасовывала и организовывала новые тайники.

Кроме того, на территории Нижегородской области полицейские нашли еще шесть свертков с наркотиками, которые женщина успела разложить до задержания. Возбуждено уголовное дело, как сообщили в республиканской Госавтоинспекции.