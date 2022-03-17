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Происшествия
17 марта 2022  12:09
Полина Шевчук

Полицейские в РТ нашли в машине у наркокурьера из Марий Эл партию мефедрона

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На посту полиции в Татарстане был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 23-летний житель Йошкар-Олы. Мужчина заметно нервничал, поэтому стражи порядка решили осмотреть водителя и авто, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Под ковриком на переднем сиденье был найден сверток с неизвестным веществом. Как показало исследование, в пакете был мефедрон общим весом 240 г.

Как пояснил водитель, он работает курьером в интернет-магазине. Партии наркотиков юноша получал бесконтактным способом, а после вез их в Татарстан и Марий Эл, где оставлял небольшие дозы наркотиков в тайниках. Место одной закладки молодой человек показал полицейским. Там было обнаружено еще почти полкило «синтетики».

По данному факту возбуждено уголовное дело.
 

 

#мефедрон #закладчики наркотиков #наркокурьер #МВД по РТ
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