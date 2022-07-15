Полицейские в метро рассказывают жителям и гостям Казани о видах мошенничества

Сотрудники казанской полиции рассказывают жителям и гостям столицы на станциях метро о мошенничестве и его видах, чтобы свести к минимуму подобные преступления.

Так, полицейские расклеили плакаты с полезной и важной информацией, которую могут прочитать ожидающие поезда и в которой описаны основные советы, чтобы не попасться на уловки мошенников. Также они раздают казанцам буклеты, в которых описаны мошеннические схемы.

Фото: УМВД России по Казани

К примеру, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани, 13 июля в полицию обратилась местная жительница, которая стала жертвой мошенников. По ее словам, в этот же день ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Он рассказал ей, что якобы неизвестные пытаются получить доступ к ее мобильному банку.

После этого к разговору подключился второй незнакомец – якобы полицейский. Вдвоём они смогли убедить ее, что пытаются ей помочь, скидывая ей в мессенджерах фото их документов.

После этого женщина перевела на продиктованный счет чуть более миллиона рублей, якобы для того, чтобы защитить их. Однако после этого мошенники перестали выходить на связь, а сама женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупном размере.