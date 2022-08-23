Полицейские в Казани задержали афериста, обманувшего старушек на более чем 3 млн рублей

В Казани полицейские задержали 20-летнего уроженца Альметьевска. Юноша подозревается в серии мошенничеств, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Как было установлено, 86-летней пенсионерке позвонили незнакомцы, которые сказали, что ее родственники попали в беду и им нужна срочная помощь. Чтобы «спасти родственника» мошенники потребовали передать 400 тысяч рублей. Спустя некоторое время за деньгами пришел молодой человек, забрал их и хотел уйти, но в этот момент он был задержан оперативниками.

По данному факту в отделе полиции «Горки» возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Установлено, что подозреваемый причастен еще к девяти эпизодам подобных афер на территории Казани. Общий ущерб от действий мошенника оценивается примерно в 3 миллиона рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.