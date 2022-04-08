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Происшествия
8 апреля 2022  16:39
Павел Климчак

Полицейские в Казани задержали иностранца, у которого нашли 70 свертков с мефедроном

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Вечером 30 марта сотрудники полиции задержали в Кировском районе Казани 20-летнего уроженца ближнего зарубежья. Во время досмотра у него в куртке нашли 70 свертков с неизвестным веществом. Как показала экспертиза, порошок в этих свертках является мефедроном массой 252 грамма.

Задержанный молодой человек признал свою вину и сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Сейчас молодой человек находится под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

#мефедрон
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