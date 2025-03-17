Полицейские в Казани разыскивают автомобиль, в который затолкали парня и увезли

Сегодня в соцсетях появилась информация, что неизвестные избили и затолкали подростка в машину на улице Ибрагимова в Казани.

Как стало известно «Татар-информу» от УМВД России по Казани, полицейские опросили женщину, которая стала очевидцем этого инцидента.

Она рассказала, что молодого человека затащили в машину и увезли в неизвестном направлении.

На данный момент непонятно, действительно ли речь идет о подростке или это был взрослый мужчина.

В настоящее время полицейские разыскивают автомобиль по городу.