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Происшествия 17 марта 2025 18:36

Полицейские в Казани разыскивают автомобиль, в который затолкали парня и увезли

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Сегодня в соцсетях появилась информация, что неизвестные избили и затолкали подростка в машину на улице Ибрагимова в Казани.

Как стало известно «Татар-информу» от УМВД России по Казани, полицейские опросили женщину, которая стала очевидцем этого инцидента.

Она рассказала, что молодого человека затащили в машину и увезли в неизвестном направлении.

На данный момент непонятно, действительно ли речь идет о подростке или это был взрослый мужчина.

В настоящее время полицейские разыскивают автомобиль по городу.

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