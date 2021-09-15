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Ру Тат
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15 сентября 2021  17:29
Полина Шевчук

Полицейские в Казани помогли детям с непростой судьбой собраться в школу

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В Казани полицейские присоединились к ежегодной акции «Помоги пойти учиться».

В начале учебного года участники общественного совета при УМВД России по Казани закупили необходимые школьные принадлежности, канцелярские товары и наборы первоклассников. Сегодня полицейские и участники общественного совета приехади в семью, которая оказалась в трудной жизненной ситуации и вручили подарки брату и сестре. 

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани, девочка в этом году пошла в первый класс, а ее брат – в пятый. 
 

 

Фото: © УМВД России по Казани

Помимо школьных принадлежностей, ребятам подарили спортивную форму и обувь для занятий спортом.

 

Фото: © УМВД России по Казани


 

#умвд россии по казани
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