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Ру Тат
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15 сентября 2021  11:13
Полина Шевчук

Полицейские в Казани поймали наркодилеров, которые изготавливали мефедрон в гараже

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Четверых наркодилеров задержали полицейские в Казани. Они продавали наркотики как бесконтактный способом через интернет-магазин, так и передавали из рук в руки.

Во время зажержания двое злоумышленников оказали сопротивление и попытались сбежать, но были пойманы стражами порядка. При обысках у одного из задержанных был изъят пакет с порошком. Такое же вещество нашли по месту жительства и в одном из лесных массивов под Зеленодольском. В общей сложности было изъято порядка 4 кг мефедрона.

Также было установлено, что злоумышленники арендовали гараж, где изготавливали наркотики.

Двое задержанных от дачи показаний отказались, двое – свою вину признали, рассказав, что изготовленные наркотики оставляли в тайниках в пригородах Казани.

Ввозбуждено уголовное дело, ведется следствие.

#наркотики #наркодилеры
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