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Ру Тат
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Происшествия
7 октября 2022  11:20
Полина Шевчук

Полицейские в аэропорту Уфы поймали афериста, обманувшего трех жительниц РТ на 600 тысяч

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В аэропорту Уфы татарстанские полицейские по подозрению в мошенничестве задержали 19-летнего юношу, который собирался улететь в другой город, рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Как было установлено, в полицию обратились три жительницы Зеленодольска, которые стали жертвами аферистов. Всех обманули по одной схеме – на телефон поступал звонок от незнакомца, который представлялся представителем силовых структур и сообщал, что кто-то из родных попал в неприятность. Для решения вопроса нужно было передать деньги. После приезжал курьер, который забирал наличные. Таким образом у трех жительниц РТ были похищены 600 тыс. рублей.

Юноша во всем сознался и раскаялся. Сейчас правоохранители выясняют причастность задержанного к другим преступлениям.
 

#аферисты #мошенники #МВД по РТ
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