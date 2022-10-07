Полицейские в аэропорту Уфы поймали афериста, обманувшего трех жительниц РТ на 600 тысяч

В аэропорту Уфы татарстанские полицейские по подозрению в мошенничестве задержали 19-летнего юношу, который собирался улететь в другой город, рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Как было установлено, в полицию обратились три жительницы Зеленодольска, которые стали жертвами аферистов. Всех обманули по одной схеме – на телефон поступал звонок от незнакомца, который представлялся представителем силовых структур и сообщал, что кто-то из родных попал в неприятность. Для решения вопроса нужно было передать деньги. После приезжал курьер, который забирал наличные. Таким образом у трех жительниц РТ были похищены 600 тыс. рублей.

Юноша во всем сознался и раскаялся. Сейчас правоохранители выясняют причастность задержанного к другим преступлениям.

