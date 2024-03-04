Полицейские установили женщину, которая четыре года назад насмерть забила жителя Нурлата

Сотрудники отдела по особо важным делам и раскрытию преступлений прошлых лет УУР МВД по Татарстану раскрыто убийство, совершенное в 2020 году, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Правоохранители выяснили, что в ноябре 2020 года 32-летняя женщина с подругой познакомились в Нурлате с мужчиной, который пригласил их к себе домой в поселок Егоркино.

Они выпили, и хозяин попытался совершить в отношении одной из девушек насильственные действия сексуального характера. Подруга решила ей помочь, ударила мужчину по голове бутылкой и нанесла ему несколько ударов ногами. От полученных травм мужчина скончался.

После содеянного девушки уехали в родное село Мамыково.

13 февраля 2024 года фигурантка была задержана, она дала признательные показания. 16 февраля ей предъявили обвинение. В отношении женщины Нурлатским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.