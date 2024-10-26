Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Полицейские установили личности подростков, издевавшихся над жителями ЖК «Светлая Долина»
В Казани в жилом комплексе «Светлая Долина» несколько подростков издеваются над прохожими и жителями ЖК.
Как стало известно «Татар-информу», ребята нападали на прохожих, срывали с них шапки, звонили в случайные квартиры в домофон и говорили непристойные вещи.
Жители начали жаловаться в домовые чаты и просили решить эту проблему.
«В настоящее время личности несовершеннолетних установлены. С ними и с их родителями проводятся работы сотрудниками ПДН. После результатов поверки будет принято решение», - прокомментировали в УМВД России по Казани.
Всех, кто пострадал от действий подростков, просьба обратиться в полицию.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников