Полицейские установили личности подростков, издевавшихся над жителями ЖК «Светлая Долина»

В Казани в жилом комплексе «Светлая Долина» несколько подростков издеваются над прохожими и жителями ЖК.

Как стало известно «Татар-информу», ребята нападали на прохожих, срывали с них шапки, звонили в случайные квартиры в домофон и говорили непристойные вещи.

Жители начали жаловаться в домовые чаты и просили решить эту проблему.

«В настоящее время личности несовершеннолетних установлены. С ними и с их родителями проводятся работы сотрудниками ПДН. После результатов поверки будет принято решение», - прокомментировали в УМВД России по Казани.

Всех, кто пострадал от действий подростков, просьба обратиться в полицию.