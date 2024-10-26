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Происшествия 26 октября 2024 10:17

Полицейские установили личности подростков, издевавшихся над жителями ЖК «Светлая Долина»

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В Казани в жилом комплексе «Светлая Долина» несколько подростков издеваются над прохожими и жителями ЖК.

Как стало известно «Татар-информу», ребята нападали на прохожих, срывали с них шапки, звонили в случайные квартиры в домофон и говорили непристойные вещи.

Жители начали жаловаться в домовые чаты и просили решить эту проблему.

«В настоящее время личности несовершеннолетних установлены. С ними и с их родителями проводятся работы сотрудниками ПДН. После результатов поверки будет принято решение», - прокомментировали в УМВД России по Казани.

Всех, кто пострадал от действий подростков, просьба обратиться в полицию.

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