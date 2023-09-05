Полицейские установили личность стрелявшего в участника СВО в Батайске

Правоохранители установили личность стрелявшего в участника СВО, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ростовской области.

Полицейские изучили записи с камер наблюдения, опросили очевидцев и выяснили личность 28-летнего злоумышленника. Сейчас предпринимаются меры по установлению его местонахождения и задержанию.

Напомним, 3 сентбря возле одного из местных кафе во время ссоры неизвестный произвел 12 выстрелов в своего оппонента из травматического оружия и скрылся. Потерпевший от медицинской помощи отказался.

В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

«Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону», – указано в сообщении.