Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Полицейские установили личность стрелявшего в участника СВО в Батайске
Правоохранители установили личность стрелявшего в участника СВО, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ростовской области.
Полицейские изучили записи с камер наблюдения, опросили очевидцев и выяснили личность 28-летнего злоумышленника. Сейчас предпринимаются меры по установлению его местонахождения и задержанию.
Напомним, 3 сентбря возле одного из местных кафе во время ссоры неизвестный произвел 12 выстрелов в своего оппонента из травматического оружия и скрылся. Потерпевший от медицинской помощи отказался.
В свою очередь губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
«Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону», – указано в сообщении.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа