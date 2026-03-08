Полицейские устанавливают обстоятельства избиения мужчины в ЖК «Салават Купере»

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства избиения мужчины в казанском ЖК «Салават Купере». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В Кировском районе несколько неизвестных людей нанесли побои мужчине. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента», – сказали в пресс-службе.

Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в сети появилось видео, на котором несколько человек избивают мужчину. Автор публикации утверждает, что толпа пыталась вынести пострадавшего на улицу, но затем вернула его обратно в подъезд.