Полицейские убедили нижнекамца не переводить мошенникам 770 тысяч за проданное авто

В Нижнекамске полицейские убедили молодого человека не переводить мошенникам 770 тысяч рублей.

По данным МВД по РТ, к мужчине обратились неизвестные, представились сначала службой доставки, а затем – специалистами Росфинмониторинга и ФСБ. Они рассказали, что на его имя оформлен кредит и для спасения денег нужно в ближайшее время продать машину, а затем перевести деньги на якобы безопасный счет Центробанка.

После того, как автомобиль был продан, мужчина хотел перевести вырученные деньги через банкомат, однако его остановили полицейские, которые открыли ему глаза на обман. Автомобиль был возвращен владельцу, а деньги – покупателю.