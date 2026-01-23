news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 23 января 2026 14:05

Полицейские убедили нижнекамца не переводить мошенникам 770 тысяч за проданное авто

Читайте нас в
Телеграм

В Нижнекамске полицейские убедили молодого человека не переводить мошенникам 770 тысяч рублей.

По данным МВД по РТ, к мужчине обратились неизвестные, представились сначала службой доставки, а затем – специалистами Росфинмониторинга и ФСБ. Они рассказали, что на его имя оформлен кредит и для спасения денег нужно в ближайшее время продать машину, а затем перевести деньги на якобы безопасный счет Центробанка.

После того, как автомобиль был продан, мужчина хотел перевести вырученные деньги через банкомат, однако его остановили полицейские, которые открыли ему глаза на обман. Автомобиль был возвращен владельцу, а деньги – покупателю.

#мошенники #МВД по РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

23 января 2026
Алексей Песошин провел заседание Попечительского совета КНИТУ-КАИ

Алексей Песошин провел заседание Попечительского совета КНИТУ-КАИ

22 января 2026